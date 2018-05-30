Салах уверен, что сыграет на ЧМ-2018 за сборную Египта

Сборные России и Египта сыграют на чемпионате мира во втором туре группового этапа 19 июня в Санкт-Петербурге.

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта по футболу Мохамед Салах выразил уверенность в том, что успеет восстановиться после травмы и поможет национальной команде на чемпионате мира-2018 в России.

"Это была очень тяжелая ночь, но я боец. Несмотря на все трудности, я уверен, что буду в России, чтобы вы гордились мной. Ваша любовь и поддержка придадут мне сил, которые мне нужны", - написал Салах на своей странице в Instagram.

Лучший бомбардир "Ливерпуля" в нынешнем сезоне Салах был заменен на 31-й минуте финального матча Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3) в субботу после того как получил повреждение в единоборстве с защитником мадридцев Серхио Рамосом. Позднее министр спорта Египта Халед Абд Эль-Азиз заявил, что у футболиста травма связок плечевого сустава, а ожидаемая продолжительность лечения составит две недели.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!