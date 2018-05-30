Эрмитажный кот-предсказатель сбросил вес и активно готовится к ЧМ-2018

Предсказания будут проходить на территории Государственного Эрмитажа.

Эрмитажный кот Ахилл, который будет предсказывать результаты матчей первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу, пришел в спортивную форму и активно готовится к выполнению своей миссии в рамках первенства. Об этом ТАСС рассказала во вторник ветеринарный врач котов Государственного Эрмитажа Анна Кондратьева.

"Ахилл похудел, он уже пришел в спортивную кондицию. Он соблюдает специальную диету, каждый день по несколько раз занимается на тренажере - бегает в колесе, и очень активно занимается социальной деятельностью", - рассказала Кондратьева.

В начале этого года выяснилось, что кот-оракул набрал почти 900 лишних граммов, после чего ему предписали ограничения в корме и ежедневные занятия на тренажере. Белоснежный Ахилл за прошедшие месяцы обрел нормальный вес и активно участвует в общественной жизни города. Так, 26 мая он принял участие в параде ретроавтомобилей, приуроченном к 315-летию Санкт-Петербурга. Первого июня, в день защиты детей, он отправится к пациентам петербургского детского хосписа на улице Бабушкина.

В рамках подготовки к выполнению миссии предсказателя исходов футбольных матчей, по словам ветврача, Ахилл каждые два дня совершает выезды и тренируется есть корм в многолюдных местах, чтобы привыкнуть к вниманию публики в различных ситуациях, поскольку угадывать победителя ему придется в присутствии журналистов и под прицелами телекамер.

"Предсказания будут проходить на территории Государственного Эрмитажа. Перед Ахиллом будут выставлены две миски с флагами стран-участниц чемпионата, и из какой он поест, та и победит. Он будет предсказывать результаты тех матчей, которые будут проходить на территории Санкт-Петербурга", - пояснила Кондратьева. По ее словам, в настоящее время руководством Эрмитажа еще не принято окончательное решение о том, в каком именно из залов будет делать свои прогнозы Ахилл, но известно, что в число рассматриваемых вариантов вошел Двадцатиколонный зал, где экспонируются античные вазы.

Предполагается, что после чемпионата мира кот-оракул обретет своего хозяина. Летом 2017 года по окончании Кубка конфедераций Государственный Эрмитаж отказался отдать Ахилла, чтобы тот смог прогнозировать результаты матчей мирового футбольного первенства. Тогда белый кот верно предсказал результаты трех из четырех игр Кубка, которые проходили в Санкт-Петербурге, в том числе стартового и финального.

Талисман Эрмитажа

Эрмитажные коты в последние годы стали одним из туристических брендов Санкт-Петербурга. Им посвящены серии сувениров, литературные произведения и даже специальный маршрут по городу. В наши дни на службе в музее состоят около 60 котов, и их численность постоянно регулируется, чтобы животные не воевали за территорию и не отвлекались от своих прямых обязанностей по охране экспонатов от мышей. В 2015 году британские СМИ признали эрмитажных котов одной из самых необычных достопримечательностей мира.

Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Петербург примет семь игр первенства: 19 июня пройдет матч между Россией и Египтом, 22 июня - между Бразилией и Коста-Рикой, 26 июня - между Аргентиной и Нигерией. Также в Санкт-Петербурге пройдут две игры на стадии плей-офф и матч за третье место.

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