Спекулянты, алкоголики и поджигатели. Кому запретили ходить на матчи ЧМ-2018

Фанатскому сообществу стоит быть готовым к тому, что стоп-лист будет расширен в разы.

Лайф рассказывает о людях, которым будет запрещено посещать матчи чемпионата мира по футболу в России, и причинах их появления в стоп-листе.

Телеграм-канал Mash опубликовал чёрный список фанатов, составленный МВД, которые за свои проступки смогут лишь по телевизору увидеть игры главного футбольного турнира четырёхлетия. Ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах, Mash отмечает, что в дальнейшем данные 109 нарушителей будут переданы в Международную федерацию футбола (ФИФА).

Интересно, что публичных людей, известных своим фанатизмом, в перечне нет. Из тех, кто уже фигурировал в громких делах, — болельщик и экс-сотрудник "Локомотива" Алексей Ерунов, задержанный французской полицией на Евро-2016 за драки с англичанами и даже отсидевший часть срока в Марселе.

Продавал билеты на улице — пропусти чемпионат мира

Впрочем, в "список 109" он попал вовсе не за приключения во Франции, а за правонарушения, совершённые во время финала Кубка России в Сочи 2 мая 2017 года.

Другим марсельским сидельцам посещать чемпионат мира (по крайней мере, пока) не запрещено. И в целом, как показало изучение списка, в него попали очень разные люди: от активных фанатов до людей, которые вряд ли когда-нибудь держали в руке файер.

Сразу бросилось в глаза, что под санкции попала одна девушка — Ольга Борисова, уроженка Узбекистана. Как установил Лайф, она перед матчем Кубка конфедераций Германия — Чили пыталась продать шесть билетов на игру на сумму 1000 рублей (цитата из судебного постановления) у подземного перехода недалеко от "Казань-арены". Мы писали, что в столице Татарстана на турнир некоторые билеты раздавались бесплатно. Не исключено, что имела место спекуляция. В любом случае согласно российским законам продажа билетов с рук в местах проведения спортивного мероприятия запрещена.

В итоге злостная нарушительница осталась в минусе — 3000 рублей. И на полгода была лишена возможности посещать спортивные мероприятия. Правда, срок запрета, согласно официальной базе МВД, истекает 4 января 2018 года. На каком основании и как юридически будет оформлено лишение девушки права посещать футбол — непонятно. По-видимому, в данном случае силовики решили сработать на упреждение.

"Чемпионат мира? Зачем мне лицезреть этот позор?"

Подавляющее большинство отлучённых от мундиаля — москвичи, фанаты "Спартака", "Локомотива" и ЦСКА. Значительная часть пострадала за зажигание и бросание файеров на трибуне, выбегание на поле, есть и пьяницы, которые своим появлением на стадионе "оскорбляли общественную нравственность" (формулировка из судебного постановления).

Так, фанат "Спартака" Алексей Никулин за несколько месяцев 2017 года получил сразу три штрафа по административным правонарушениям. Начав "зажигать" ещё в Перми в прошлом сезоне и получив первый штраф, Алексей продолжил украшать матчи своими файер-шоу и в нынешнем сезоне. На домашней игре третьего тура чемпионата России с "Краснодаром" он пронёс на трибуны "Открытие-арены" устройство "дым", а уже на следующий матч с "Арсеналом" попытался пронести шесть петард, два файера и ракетницу "Сигнал охотника". В итоге его посадили на 14 суток и на пять лет отлучили от спортивных мероприятий. А теперь ещё и лишили возможности посетить главный футбольный турнир 2018 года.

Правда, сам Алексей не очень грустит по этому поводу:

— Я всё равно не собирался посещать матчи чемпионата мира. Зачем мне лицезреть этот позор? Я поддерживаю один клуб. Мне неинтересна сборная России. И уж точно я не собирался что-то из пиротехники там использовать.

В "инстаграме" Алексея есть фотография с матча Кубка России "Кубань" — "Спартак", который прошёл уже после наложения запрета. Сам фанат объяснил это следующей формулировкой: "Если человек хочет, то он попадёт на игру любым способом".

Ещё одна история — более простая. Братьев Марата и Мансура Тяпсеевых задержали на стадионе "Локомотив" во время матча одноимённой команды со "Спартаком", за который они болеют. Как гласит постановление суда, Тяпсеевы "находились в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, имели ярко выраженный запах алкоголя изо рта, имели шаткую походку, совершив тем самым административное правонарушение". Приём горячительного холодным мартовским вечером обошёлся братьям-спартаковцам в 5000 рублей каждому и в один год без спорта вживую. И снова — запрет закончится до чемпионата мира. Но тем не менее под специальный запрет на ЧМ они попали.

Тяпсеевы с этой мерой не согласны. Мансур спортивные мероприятия посещает давно, работал на Олимпиаде в Сочи и посещал Универсиаду в Казани.

Фото: © Личная страница "Вконтакте"

— Мы с братом в курсе, что нам запретили посещать матчи. К нам приходили сотрудники и вызывали в отделение. Правда, мы к ним пока ещё не явились. Понимаю, с чем это связано, но я с этим решением не согласен.

Марат брата поддержал:

— Даже если и можно опротестовать это решение, то уверен, что это проблематично. Вообще, я считаю, что придумывать такие запреты — это неправильно.

В списке также есть один уроженец Украины — болельщик "Локомотива" Андрей Жадан, также попавшийся на пьянстве во время финала Кубка России — 2017. Если быть точным, родился он в Киеве, но давно проживает в России. Причём, судя по фотографиям из соцсетей, он работает в структуре, связанной с железными дорогами, и участвует в мероприятиях "Локомотива".

"Ожидал в списке увидеть Шпрыгина, а его там нет"

Экс-руководитель Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин в интервью Лайфу рассказал, что список носит условный характер и всё будет решаться непосредственно перед чемпионатом мира:

— Этот список — не что-то уникальное, не знаю, почему это подали как что-то особенное. Так понимаю, что МВД просто собрало данные из регионов, к кому конкретно было применено административное наказание в виде запрета на посещение спортивного мероприятия. Такая база уже публично ведётся. Я знаю нескольких человек из списка, но в нём нет огромного числа тех, кого забанили на Кубке конфедераций. Тогда это происходило за несколько часов до первого матча. И наверняка власти не поменяют тактику. Возможно, это вообще какой-то отвлекающий манёвр.

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

С ним согласен и Андрей Малосолов, журналист и спортивный функционер, один из пионеров фанатского движения в России:

— Честно говоря, затрудняюсь объяснить природу и логику этого списка. Я не знаю, за что люди туда попали, и лично из списка ни с кем не знаком. Ожидал там увидеть Шпрыгина, а его там нет. Этот перечень не показывает всей полноты картины по борьбе с околофутбольным хулиганством. Была история перед Кубком конфедераций, когда нескольким сотням людей запретили посещение матчей прямо перед турниром, и в том списке были и Шпрыгин, и Иван Катанаев, и Вася Киллер, которые уже давно ни в какой активности не участвуют.

Так или иначе, но подготовка властей к чемпионату мира началась. И, по-видимому, фанатскому сообществу стоит быть готовым к тому, что стоп-лист будет расширен в разы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!