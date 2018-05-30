Глава МВД Франции опроверг информацию о запрете на трансляцию ЧМ-2018 на уличных экранах

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Франция из-за террористической угрозы не будет показывать матчи ЧМ-2018 на больших экранах

Глава МВД Франции Жерар Колон опроверг информацию о запрете на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу 2018 года на уличных экранах. Об этом сообщил во вторник сайт журнала L'Express.

Ранее некоторые французские СМИ сообщили, что Франция из-за террористической угрозы не будет показывать матчи ЧМ-2018 на больших экранах. Однако позже министр внутренних дел в своем Twitter разъяснил, что такого запрета не существует. Он уточнил, что речь идет о том, что этот вопрос префекты и местные власти будут решать по своему усмотрению.

При этом единственное пожелание министра - организация периметра безопасности на всех местах трансляций. Колон отметил, что доступ к этим территориям должен строго контролироваться, как это было во время проведения Евро-2016.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Франции сыграет с командами Австралии (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, Москва).

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