СМИ: главный тренер МЮ Моуринью просматривал Смолова и Головина в матче с австрийцами

Также сообщается, что португальский специалист просматривал нападающего сборной Австрии Марко Арнаутовича, который отметился результативной передачей.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" португалец Жозе Моуринью просматривал футболистов сборной России Федора Смолова и Александра Головина в товарищеском матче с командой Австрии. Об этом сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио, пишет ТАСС.

В среду сборная России со счетом 0:1 уступила команде Австрии в товарищеском матче, прошедшем в Инсбруке. Моуринью был одним из зрителей матча и смотрел игру с трибун.

Как сообщается, португальский специалист просматривал нападающего сборной Австрии Марко Арнаутовича, который отметился результативной передачей. По сообщениям британских СМИ, Арнаутович, выступающий за "Вест Хэм", является одной из приоритетных трансферных целей Моуринью нынешним летом.

Также отмечается, что Моуринью следил за форвардом "Краснодара" Смоловым и полузащитником московского ЦСКА Головиным.

Головин выступает за ЦСКА с 2015 года. В сезоне-2015/16 он был признан лучшим молодым игроком чемпионата России. В текущем сезоне Головин провел 43 матча во всех турнирах, забив семь мячей и отдав шесть результативных передач. Интерес к 22-летнему полузащитнику, по информации СМИ, проявляет сразу ряд европейских клубов, в частности, лондонские "Арсенал" и "Челси".

Смолов перешел в "Краснодар" в 2015 году. Два сезона подряд (2015/16, 2015/17) он становился лучшим бомбардиром чемпионата России, а в 2016 году был признан лучшим футболистом чемпионата России. В прошедшем сезоне Смолов провел 24 матча за "Краснодар" и забил 14 голов, отдав шесть голевых передач.

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