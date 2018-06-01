iPhone X за репост: Zakon.kz дарит подарки футбольным болельщикам

Три социальные сети, три победителя, три обладателя нового iPhone X.

За две недели до самого ожидаемого спортивного события лета - чемпионата мира по футболу Zakon.kz при спонсорской поддержке букмекерской конторы «Олимп» объявляет конкурс.

Чтобы получить шанс выиграть самый новый, самый мощный и самый популярный смартфон от Apple - iPhone X, всего то нужно быть подписчиком Zakon.kz в Instagram, Вконтакте или Одноклассниках.

Три социальные сети, три победителя, три обладателя нового iPhone X.

С самыми важными и интересными новостями с мундиаля вы можете ознакомиться в спецразделе wc2018.zakon.kz. Кроме того, вас ждут трансляции лучших матчей, бонусы, акции и прогнозы экспертов.





Для участия в конкурсе Вам необходимо:

Instagram

▪Подписаться на наш официальный аккаунт - @zakon.kz

▪Опубликовать в своем профиле конкурсную фотографию(репост или скриншот)

▪Отметить @zakon.kz

▪Написать под репостом страну, за которую болеешь на ЧМ и добавить к записи хэштег #wc2018zakonkz

1. Открыть общий доступ к профилю для проверки

2. В профиле участника должно быть как минимум 10 постов и 10 подписчиков (разница между первым и последним постом как минимум месяц)

3. Первый пост в аккаунте должен быть опубликован как минимум за 2 месяца до начала конкурса.

4. На фотографиях в аккаунте должен быть хозяин страницы.

5. Участником может стать только аккаунт человека (не допускаются аккаунты компаний, аккаунты созданные специально для конкурса(ов), фейковые аккаунты)!

Розыгрыш будет проведен в режиме Online 17 июля 2018 года в 13:00 по времени Астаны.

Победителя определим при помощи сайта giveaways.ru случайным образом!

После завершения розыгрыша мы напишем победителю в DIRECT.

Вконтакте

1. Подписаться на наш официальный аккаунт Вконтакте - https://vk.com/zakonkz

2. Сделать репост конкурсного поста на свою страницу и указать страну, за которую будете болеть на ЧМ.

3. Открыть общий доступ к странице (в профиле участника должна быть как минимум 1 реальная фотография и 10 друзей)

4. Личная фотография должна быть добавлена на страницу, минимум за 2 месяца до начала конкурса.

Победителя определят 17 июля 2018 года в 14:00 по времени Астаны, при помощи генератора случайных чисел RandStuff.ru.

Одноклассники

1. Подписаться на нашу официальную группу - https://ok.ru/zakon.kz

2. Поставить «класс» конкурсному посту и написать в комментариях за кого будете болеть на ЧМ

3. Сделать репост конкурсного поста на свою страницу.

4. Открыть общий доступ к странице (в профиле участника должна быть как минимум 1 реальная фотография и 10 друзей)

Победителя определят 17 июля 2018 года в 15:00 по времени Астаны с помощью генератора случайных чисел.

К участию в конкурсе допускаются только граждане Республики Казахстан.

Организаторы вправе внести изменения в условия конкурса.

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