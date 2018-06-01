По данным СМИ, египетский нападающий "Ливерпуля" присоединится к остальным игрокам национальной сборной на тренировочной базе в Каире 8 июня.

Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах приступит к полноценным тренировкам через 10 дней. Об этом в четверг сообщила в своей электронной версии газета "Аль-Яум ас-Сабиа", ссылаясь на источник в футбольной сборной Египта.

По данным источника, Салах присоединится к остальным игрокам национальной сборной на тренировочной базе в Каире 8 июня, чтобы вместе со всей командой в составе египетской делегации направится в Россию на мировое первенство. Источник добавил, что вылет сборной Египта в Россию запланирован на 10 июня.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!