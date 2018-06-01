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По данным СМИ, египетский нападающий "Ливерпуля" присоединится к остальным игрокам национальной сборной на тренировочной базе в Каире 8 июня.
Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах приступит к полноценным тренировкам через 10 дней. Об этом в четверг сообщила в своей электронной версии газета "Аль-Яум ас-Сабиа", ссылаясь на источник в футбольной сборной Египта.
По данным источника, Салах присоединится к остальным игрокам национальной сборной на тренировочной базе в Каире 8 июня, чтобы вместе со всей командой в составе египетской делегации направится в Россию на мировое первенство. Источник добавил, что вылет сборной Египта в Россию запланирован на 10 июня.
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