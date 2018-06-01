Австрийские ученые назвали фаворитов World Cup-2018

Сборная России в прогнозах экономистов находится на 12-м месте.

Самые высокие шансы на победу на чемпионате мира по футболу, который пройдет нынешним летом в России, имеют "пентакампеоны" из сборной Бразилии. Далее в списке фаворитов, опубликованном учеными из Инсбрука, идут команды Германии, Испании и Франции.

"У Бразилии максимально высокие шансы на победу – вероятность ее чемпионства составляет 16,6%, — цитирует РИА Новости заявление ученых мужей Университета Инсбрука. – За ней следует Германия – она победит с вероятностью в 15,8%, и еще две команды, Испания и Франция, могут стать первыми с шансами в 12%. Наиболее вероятный финал турнира – встреча Бразилии и Германии".

Два доктора экономики, Кристоф Ляйтнер и Ахим Цайляйс, примерили на себя роль осьминога Пауля и других прогнозистов, попытавшись предсказать результаты чемпионата мира по футболу. Для этого они собрали и обработали на компьютере данные из 26 ведущих букмекерских фирм мира.

В эти данные входили не только коэффициенты на победы команд в индивидуальных играх и в чемпионате в целом, но и индивидуальные пари и "частные" ставки на победу сборных, которые заключали отдельные люди на двух онлайн-платформах, посвященных подобным конкурсам.

Именно эти исходные данные дали ученым возможность сделать вывод, что в круг потенциальных чемпионов мира помимо Бразилии, Германии, Испании и Франции входят также Бельгия (вероятность – 8%) и Аргентина (7%). Вероятность выигрыша всех остальных команд заметно ниже пяти процентов.

Сборная России в прогнозах экономистов находится на 12-м месте, уступая Хорватии и чемпионам Европы из Португалии, но опережая, например, Польшу, Данию и Мексику. Самой слабой командой чемпионата станет Панама, рядом с ней стоят Саудовская Аравия, играющая с россиянами матч открытия, Тунис и Иран.

Исследователи, впрочем, заявили, что их прогнозы не являются рекомендациями для ставок и не гарантируют того, что в турнире обязательно победит Бразилия или любая другая команда из указанной "большой шестерки", ведь вероятность обратного исхода гораздо выше.

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