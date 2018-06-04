Бывший десантник и боец ММА будут охранять Криштиану Роналду на ЧМ-2018

Во время группового турнира чемпионата мира Криштиану Роналду в составе сборной Португалии сыграет в Сочи, Москве и Саранске

Безопасность нападающего мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира 2018 года в России будут обеспечивать Нуно Марекуш и Гонсало Сальгадо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету Mirror.

Марекуш, который охранял Роналду во время финала Лиги чемпионов в Киеве, является бывшим десантником. По сообщению издания, Марекуш работает в частной охранной фирме. Ранее Марекуш работал директором по безопасности в аэропорту Лиссабона. В свободное время Марекуш участвует в качестве фуркаду в португальских боях с быками (торада), развлекая жителей поселка Шамушка (115 км от Лиссабона).

Задача фуркаду, который бьется с быком без оружия, состоит в том, чтобы поймать и вымотать животное. В тораде обычно участвует восемь фуркаду, Марекуш является тем, кто выходит первым на быка и пытается поймать его за рога. Отмечается, что любая ошибка фуркаду может привести к фатальному исходу.

Сальгадо, вес которого составляет около 139 кг, а рост - 1,88 м, выступал в смешанных единоборствах (ММА) в супертяжелом весе. В единоборствах он провел девять боев, в которых одержал семь побед, пять из которых он одержал нокаутом, и потерпел два поражения. Последний бой в карьере он провел 5 марта 2011 года на турнире M-1 CHALLENGE 23 в Москве, Сальгадо болевым приемом проиграл россиянину Арсену Адбулкеримову.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Португалии сыграет в группе В с командами Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва, "Лужники") и Ирана (25 июня, Саранск).

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