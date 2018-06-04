Объявлен состав сборной России на домашний чемпионат мира

Всего в состав вошли 23 футболиста.

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым обнародовал окончательный состав команды для участия в чемпионате мира 2018 года. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Вратарями стали Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Брюгге» Бельгия), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург).

В числе защитников указаны: Владимир Гранат («Рубин» Казань), Сергей Игнашевич (ЦСКА Москва), Федор Кудряшов («Рубин» Казань), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитниками сборной станут: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Александр Ерохин («Зенит» Санкт-Петербург), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Миранчук («Локомотив» Москва), Александр Самедов («Спартак» Москва), Денис Черышев («Вильярреал» Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал» Тула), Алексей Миранчук («Локомотив» Москва), Федор Смолов («Краснодар»).

Всего в состав вошли 23 футболиста.

Из предварительной заявки вызов на турнир не получили вратарь Сослан Джанаев («Рубин» Казань), защитник Константин Рауш («Динамо» Москва), полузащитники Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция) и Александр Ташаев («Динамо» Москва), нападающий Федор Чалов (ЦСКА Москва).

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет в группе А с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

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