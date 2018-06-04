Неймар заявил, что готов к чемпионату мира по футболу на 80%

3 июня Неймар провел первый матч после травмы против сборной Хорватии и забил гол

Нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар готов к чемпионату мира по футболу на 80%. Слова Неймара приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Goal.

Неймар получил травму 25 февраля в матче чемпионата Франции между ПСЖ и "Марселем" (3:0). Форвард ПСЖ покинул поле на носилках, позднее у него была диагностирована травма голеностопа - трещина пятой плюсневой кости. В начале марта 26-летний бразилец был прооперирован. 3 июня Неймар провел первый матч после травмы, выйдя на поле в составе команды Бразилии во встрече против сборной Хорватии (2:0) и забив один гол.

"Я рад, что смог вернуться на поле и забить мяч, я очень счастлив, - сказал Неймар. - Все еще испытываю небольшой страх, но с каждой тренировкой двигаюсь вперед. Постепенно мне становится лучше, пока еще чувствую дискомфорт, но это нормально, потому что я не выходил на поле долгое время. Сейчас я готов на 80%".

Перед чемпионатом мира сборная Бразилии проведет еще один товарищеский матч. 10 июня бразильцы в Вене сыграют с командой Австрии, которая ранее обыграла сборные России (1:0) и Германии (2:1).

Сборная Бразилии на чемпионате мира сыграет в группе E с командами Швейцарии (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, Москва, стадион "Спартак").

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