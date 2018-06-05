Возвращенный с МКС мяч будет использоваться в матче-открытии чемпионата мира

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Возвращенный с орбиты официальный мяч ЧМ-2018 получил на борту печать Международной космической станции (МКС) и откроет игру чемпионата мира на московском стадионе "Лужники", сообщил РИА Новости космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров.

"На мяч мы поставили автографы и официальную печать МКС, засняли все это, чтобы было видно, что он действительно побывал в космосе. Положили мяч так, чтобы его сразу можно было достать из спускаемого аппарата. Прямо после посадки мяч был эвакуирован и передан официальным представителям ФИФА. Нам говорили, что этим мячом будет открываться первая игра у нас в "Лужниках" в Москве. Надеюсь, что меня туда пригласят, ну или хотя бы билет дадут", - сказал Шкаплеров, 3 июня вернувшийся с орбиты в составе международного экипажа.

"Мяч чемпионата мира по футболу был отправлен на МКС 21 марта 2018 года. В общей сложности он провел в космосе 75 дней, вернулся 3 июня, после чего был передан FIFA и оргкомитету. На одном из белых шестиугольников мяча стоит печать МКС", - подтвердил РИА Новости представитель пресс-службы оргкомитета "Россия-2018".

Вместе с тем, он уточнил, что "варианты использования мяча на данный момент прорабатываются".

Шкаплеров, в свою очередь, рассказал об особенностях игры в футбол на Международной космической станции.

"Мы доставленный мяч на МКС накачали, потренировались, и сняли на станции небольшой клип - поиграли в футбол. Естественно, мы не били сильно, потому что, наверное, можно пробить станцию, но было очень интересно, тело ведет себя в невесомости совсем по-другому", - рассказал космонавт.

Он отметил, что мяч на орбите летает очень быстро.

"Одно касание - и все, он летит далеко, не тормозит и не снижает скорости, всю станцию, наверное, может так пролететь. Поэтому мы имитировали ворота - ими были переходные люки между отсеками. Постарались играть в космосе как профессионалы: надеюсь, наша сборная будет играть на Земле не хуже", - заключил Шкаплеров.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!