Путин рассчитывает, что сборная России на ЧМ-2018 будет бороться до конца

Президент выразил надежду, что российская команда сумеет показать интересный и красивый футбол на домашнем чемпионате мира

Президент России Владимир Путин назвал среди претендентов на победу в чемпионате мира по футболу сборные Германии, Испании, Аргентины и Бразилии. Об этом он сказал в опубликованном на сайте Медиакорпорации Китая интервью, которое было дано в преддверии визита российского лидера в КНР, пишет ТАСС.

"Там много претендентов [на победу в ЧМ]: это и латиноамериканские команды - это Аргентина и Бразилия, - подчеркнул он. - Мы знаем, что блестяще играла на предыдущих чемпионатах мира и сборная Германии, очень хорошее качество игры, очень красивый футбол демонстрировала испанская сборная. Наверняка будут другие претенденты, но победит сильнейший".

Говоря о сборной РФ, президент выразил надежду, что команда "будет играть достойно, покажет современный, интересный, красивый футбол и будет бороться до конца". "Я должен констатировать, это факт: к сожалению, наша сборная за последнее время больших результатов не показывала", - добавил российский лидер.

По его словам, главная цель России как страны - организатора турнира - "достойно провести этот чемпионат, сделать, чтобы он был праздником для миллионов любителей футбола во всем мире". "Это будет самым главным нашим достижением", - подчеркнул президент.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!