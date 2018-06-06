Самые интересные цифры и факты об участниках ЧМ-2018

Рекорды мировых первенств, а также самые юные и возрастные футболисты.

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала окончательные составы сборных на чемпионат мира, который стартует 14 июня в России. Каждая из 32 стран будет представлена на турнире 3 вратарями и 20 полевыми игроками, в материале ТАСС

Сборная Бразилии продолжает оставаться единственной командой, которая участвовала во всех (21) розыгрышах чемпионатов мира. На 19-м чемпионате мира выступит сборная Германии. Такое же достижение могло покориться итальянцам, однако они неожиданно уступили в стыковых матчах шведам. 17-м турнир станет для аргентинцев. Команда России (с учетом достижений сборной СССР) выступит на 11-м по счету мировом первенстве.

Из игроков, которые приедут на турнир, больше всех на чемпионатах мира забивал немец Томас Мюллер (10), далее расположились колумбиец Хамес Родригес (6), аргентинцы Лионель Месси и Гонсало Игуаин, австралиец Тим Кэхилл и уругваец Луис Суарес (по 5). Рекорд принадлежит немцу Мирославу Клозе — 16 точных ударов. Еще одним одним рекордсменом стал нападающий сборной России Олег Саленко, забивший 5 мячей в ворота сборной Камеруна на чемпионате мира 1994 года.

Самые большие и возрастные

Самые возрастные сборные турнира из Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна — самые высокие показатели по среднему возрасту у команд Панамы (29,6), Коста-Рики (29,6) и Мексики (29,4). Российская сборная занимает шестую позицию в списке и первую среди европейских команд — 28,8 года. Группа А, в которой выступают россияне, — самая возрастная на турнире. Средний возраст египтян — пятый на турнире (29 лет), саудовцев — седьмой (28,7), уругвайцев — 16-й (28,1).

Сборная Нигерии — единственная, чей средний возраст меньше 26 лет — 25,9 года. Ровно по 26 лет командам Англии и Франции.

Египтянин Эссам эль-Хадари может стать самым возрастным игроком, когда-либо игравшим на чемпионате мира. На момент начала турнира голкиперу будет 45 лет. На данный момент рекорд принадлежит колумбийцу Фариду Мондрагону, сыгравшему на предыдущем чемпионате мира в Бразилии в возрасте 43 лет и 3 дней. Эль-Хадари провел 157 матчей за сборную — больше всех среди представленных на турнире игроков, — но ни разу не играл на чемпионатах мира, ведь в последний раз египтяне принимали участие в финальных турнирах в 1990 году.

Самый возрастной среди полевых игроков — мексиканец Рафаэль Маркес (39 лет). Для Маркеса чемпионат мира станет пятым в карьере — рекорд среди игроков, которые приедут на турнир. До Маркеса такое удавалось только троим — его соотечественнику Антонио Карбахалю (1950–1966), немцу Лотару Маттеусу (1982–1998) и итальянцу Джанлуиджи Буффону (1998–2014). Буффон имел хорошую возможность выступить в России уже на своем шестом мировом первенстве. На четвертое мировое первенство в карьере приедет 38-летний нападающий команды Австралии Тим Кэхилл.

На турнире не выступит ни один несовершеннолетний. Лишь австралиец Даниэль Арзани — родился после 1999 года. Шесть игроков младше 20 лет — француз Килиан Мбаппе, англичанин Трент Александер-Арнольд, марокканец Ашраф Хакими, нигериец Фрэнсис Узохо, панамец Хосе Луис Родригес и сенегалец Мусса Ваге.

В российской сборной самым возрастным является Сергей Игнашевич — 14 июля защитнику исполнится 39 лет. Самый молодой — полузащитник Александр Головин, которому 30 мая исполнилось 22 года. Самым высоким является нападающий Артем Дзюба (196 см), самым низким — полузащитник Денис Черышев (173).

Рост двух игроков на турнире составляет более 2 м: во вратаре сборной Хорватии Ловре Калиниче — 201 см, в защитнике команды Дании Яннике Вестергорде — 200 см. Самыми низкорослыми (по 165 см) являются швейцарец Джердан Шакири, саудовец Аль-Шери Яхья и панамец Альберто Кинтеро.

Самые "домашние" команды

Сборная Англии — единственная команда, в которой все 23 игрока выступают в чемпионате страны. Команда России в этом списке на втором месте — за границей играют только вратарь Владимир Габулов (бельгийский "Брюгге") и полузащитник Денис Черышев (испанский "Вильярреал"). Саудовцы третьи — 20 игроков из национального чемпионата. В двух сборных — Сенегала и Швеции — нет ни одного футболиста из национального чемпионата.

Больше всех игроков представляют английский "Манчестер Сити" — 16, далее в этом рейтинге расположились испанские "Реал" (15) и "Барселона" (14), французский "Пари Сен-Жермен", английские "Тоттенхэм" и "Челси" (все — по 12). "Барселона" — первый в истории клуб, который представлен игроками во всех восьми группах турнира.

В сборной России базовыми клубами являются московский ЦСКА и "Зенит" — по пять представителей. "Спартак" представлен тремя игроками, действующий чемпион страны "Локомотив" — двумя.

РФПЛ среди лидеров

На турнире выступит больше всего игроков, представляющих чемпионат Англии, — 124. Россия — среди шести команд, в составе которых нет футболистов, выступающих в чемпионате этой страны; также там не имеют своих представителей Саудовская Аравия, Уругвай, Панама, Иран и Коста-Рика. Следом за Англией расположились чемпионаты Испании (81), Германии (67), Италии (58), Франции (49) и России (36).

Как родилась идея проведения чемпионатов мира по футболу

В чемпионате России, помимо 21 россиянина, выступают: три исландца — Бьорн Сигурдарсон, Рагнар Сигурдссон и Сверрир Ингасон (все — "Ростов"), три иранца — Сердар Азмун ("Рубин"), Саид Эззатоллахи ("Амкар") и Милад Мохаммади ("Ахмат"), два нигерийца — Ахмед Муса (ЦСКА) и Брайан Идову ("Амкар"), два шведа — Виктор Классон и Андреас Гранквист (оба — "Краснодар"), а также поляк Мацей Рыбус, португалец Мануэл Фернандеш, перуанец Джефферсон Фарфан, хорват Ведран Чорлука (все — "Локомотив") и серб Бранислав Иванович ("Зенит").

Если сложить количество игр за сборную всех вызванных, самыми неопытными командами являются Тунис (462 матча), Англия (465), Сенегал (516), Марокко (522) и Сербия (563). У россиян на 23 игрока 640 встреч за национальную команду.

Антон Рассказов

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