Матч сборных Аргентины и Израиля отменили из-за угрозы безопасности Месси

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Протесты против игры ранее выражала палестинская сторона.
Угроза безопасности нападающего и капитана сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси стала причиной отмены товарищеского матча аргентинцев с командой Израиля, сообщает агентство Франс Пресс.
Во вторник стало известно, что товарищеский матч, который должен был состояться 9 июня в Иерусалиме, отменен. Протесты против игры ранее выражала палестинская сторона.
"Посольство Израиля выражает сожаление по поводу отмены матча между сборными Израиля и Аргентины", - говорится в заявлении посольства Израиля в Аргентине. Также сообщается об "угрозах и провокациях" в адрес Месси.
В воскресенье глава Палестинской футбольной ассоциации Джибриль Раджуб призвал Месси не выходить на поле в Иерусалиме, а фанатов – сжигать футболки с именем Месси, если аргентинец решит сыграть.
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