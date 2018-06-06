Матч сборных Аргентины и Израиля отменили из-за угрозы безопасности Месси

Протесты против игры ранее выражала палестинская сторона.

Угроза безопасности нападающего и капитана сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси стала причиной отмены товарищеского матча аргентинцев с командой Израиля, сообщает агентство Франс Пресс.

Во вторник стало известно, что товарищеский матч, который должен был состояться 9 июня в Иерусалиме, отменен. Протесты против игры ранее выражала палестинская сторона.

"Посольство Израиля выражает сожаление по поводу отмены матча между сборными Израиля и Аргентины", - говорится в заявлении посольства Израиля в Аргентине. Также сообщается об "угрозах и провокациях" в адрес Месси.

В воскресенье глава Палестинской футбольной ассоциации Джибриль Раджуб призвал Месси не выходить на поле в Иерусалиме, а фанатов – сжигать футболки с именем Месси, если аргентинец решит сыграть.

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