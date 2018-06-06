Сколько стоит билет на ЧМ по футболу

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Уже около миллиона человек получили паспорта болельщика на ЧМ-2018.
На Чемпионат мира по футболу в Россию собираются приехать почти 4,5 тыс. казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства Казахстана в России.
Отмечается, что стоимость самого дешевого билета на игры группового этапа обойдется жителям республики в 70 долларов, а цена самого дорогого - на финальную встречу - почти 250 долларов.
Сегодня же стало известно, что уже около миллиона человек получили паспорта болельщика на ЧМ-2018.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Матч открытия, финал и 12 встреч турнира пройдут в Москве.
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