Болельщиков ЧМ-2018 напоят алкоголем в бесплатных поездах

Утвержденное меню для вагонов-ресторанов включает вегетарианские, мясные, рыбные блюда, холодные и горячие закуски, а также вино и пиво.

В бесплатных поездах для болельщиков чемпионата мира начнут продавать алкогольные напитки. Об этом сообщается в пресс-службе «Транспортной дирекции Чемпионата мира по футболу в Российской Федерации 2018».

Утвержденное меню для вагонов-ресторанов включает вегетарианские, мясные, рыбные блюда, холодные и горячие закуски, а также вино и пиво. Кроме того, иностранные гости смогут попробовать русскую кухню — солянку, блины и щи, пишет Lenta.ru.

Для бесплатной перевозки болельщиков будет задействовано более 700 дополнительных поездов на 448 тысяч мест до 11 городов-участников чемпионата мира 2018.

В мае законодательное собрание Санкт-Петербурга утвердило закон об ограничении продажи алкоголя во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Законопроект вводит полный запрет на розничную продажу алкоголя, кроме услуг организаций общественного питания, накануне и в дни проведения матчей чемпионата на стадионе «Санкт-Петербург».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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