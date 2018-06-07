До старта чемпионата осталось:

Роналду: сборная Португалии не является фаворитом чемпионата мира по футболу

Сборная Португалии ни разу в истории не играла в финале чемпионата мира

Фото : alaqsasport.ps7 июня 2018, 18:04

Футбольная сборная Португалии, которая победила на чемпионате Европы в 2016 году, не является фаворитом предстоящего чемпионата мира в России. Такое мнение порталу Goal высказал капитан португальцев Криштиану Роналду, пишет ТАСС.

Сборная Португалии ни разу в истории не играла в финале чемпионата мира. Лучшим результатом португальцев на мировых первенствах является третье место на турнире 1966 года в Англии.

"Мы знаем, что не являемся фаворитами турнира, - отметил Роналду. - Нам следует быть реалистами и двигаться от матча к матчу, в футболе нет ничего невозможного. Нам предстоит очень непростой групповой этап, но с этим составом сборная должна ставить перед собой большие цели, и я уверен, что мы приложим максимум усилий. Могу точно сказать, что команда будет биться до конца, как и на чемпионате Европы в 2016 году, посмотрим, что из этого выйдет".

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Португалии на групповом этапе сыграет с командами Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва, "Лужники)" и Ирана (25 июня, Саранск).


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