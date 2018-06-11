Пятикратные чемпионы мира бразильцы прилетели в Сочи для участия в ЧМ-2018

Футболисты будут тренироваться на стадионе базы "Юг-Спорт", открытую для зрителей тренировку южноамериканцы проведут 12 июня

Футболисты, тренерский и административный штабы сборной Бразилии прибыли в Россию для участия в чемпионате мира 2018 года. Команда прилетела в Сочи в ночь на понедельник, пишет ТАСС.

Пятикратные чемпионы мира во время турнира будут жить в отеле "Swissotel Resort Сочи Камелия", а тренироваться на стадионе базы "Юг-Спорт". Открытую для зрителей тренировку подопечные 57-летнего бразильского специалиста Тите проведут 12 июня.

В день вылета в Россию сборная Бразилии провела заключительный товарищеский матч перед чемпионатом мира, обыграв в гостях австрийцев со счетом 3:0. В марте нынешнего года бразильская команда провела товарищеский матч со сборной России, победив в "Лужниках" - 3:0.

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