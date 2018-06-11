Роналду рассмешили русские традиции

На подмосковной базе «Кратово» команду встретила девушка в традиционном русском наряде, которая предложила футболистам отведать каравай.

Сборная Португалии прилетела в Москву для участия в чемпионате мира по футболу. Видео появилось на YouTube-канале Tech View.

На подмосковной базе «Кратово» команду встретила девушка в традиционном русском наряде, которая предложила футболистам отведать каравай. Под песню «Подмосковные вечера» одним из первых хлеб с солью попробовал нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду. После этого футболист повернулся к товарищам по команде и начал смеяться, пишет Lenta.ru.

Чемпионат мира стартует 14 июня. Сборная Португалии сыграет в группе с командами Испании, Марокко и Ирана.

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