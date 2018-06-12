Правозащитники недовольны встречей Рамзана Кадырова с Салахом

Кадыров использует в личных целях тот факт, что сборная Египта базируется в Чечне.

Правозащитная организация Human Rights Watch выразила недовольство встречей главы Чечни Рамзана Кадырова и нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха, пишет eurosport.ru.

«Кадыров использует в личных целях тот факт, что сборная Египта базируется в Чечне. Это было на сто процентов предсказуемо. Он в центре внимания, но при этом безжалостно правит регионом. Он пытался уничтожить любую работу по защите прав человека», – заявила заместитель директора Human Rights Watch по линии Европы и Центральной Азии Рейчел Денбер в интервью AP.

Сборная Египта впервые за 28 лет пробилась на чемпионат мира. Оформление путевки в Россию получилось крайне эмоциональным: решающую победу над командой Конго со счетом 2:1 принес дубль Мохамеда Салаха, причем победный мяч он забил в компенсированное ко второму тайму время. Страна широко отпраздновала успех сборной: люди высыпали на улицы с флагами и песнями, а президент Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился выделить каждому футболисту по $83 тыс. Это будет третье выступление Египтян на чемпионате мира.

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