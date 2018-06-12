Сборная Бразилии отметила день рождения Коутиньо на открытой тренировке в Сочи

Болельщики сборной Бразилии во время открытой тренировки команды.

Открытая тренировка бразильских футболистов в Сочи завершилась поздравлением полузащитника Филиппе Коутиньо с днем рождения в южноамериканских традициях. В честь 26-летия спортсмена на центральном стадионе имени Славы Метревели ФГБУ "Юг-Спорт", где проходила тренировка, обсыпали мукой и разбили об его голову куриное яйцо, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Стадион расположен рядом с эстакадой, несколько тысяч человек полтора часа стояли вдоль проезжей части под палящем солнцем, чтобы хотя бы краешком глаза, издалека увидеть легендарных спортсменов. На самом стадионе собралось более 3 тыс. человек, в том числе воспитанники спортивных школ, сообщила ТАСС заместитель директора департамента по физической культуре и спорту администрации города Сочи Галина Мацнева.

"Воспитанники четырех сочинских футбольных школ пришли на открытую тренировку пятикратных чемпионов мира. Для ребят это, конечно же, необыкновенная мотивация, стимул заниматься, выкладываться не тренировках, чтобы в будущем достигнуть высот. Всего в нашем городе спортом занимается более 21 тыс. школьников. Свыше 1,5 тыс. из них стали призерами и победителями соревнований различного уровня, в том числе международных и всероссийских", - рассказала Мацнева.

Подпись - Открытая тренировка команда Бразилии в Сочи на центральном стадионе имени Славы Метревели ФГБУ "Юг-Спорт". pic.twitter.com/xTQAWug48g — Баранова Юлия (@Dy879pnDiMu8OLm) 12 июня 2018 г.

Юные футболисты поддерживали своих кумиров речевками и громкими аплодисментами, скандировали имена Неймара, Коутиньо и других игроков. Некоторые ребята держали плакаты с просьбой об автографе на испанском языке, где нарисовали мячи и сердца. Мальчишкам повезло - после тренировки под восторженные крики и аплодисменты команда подошла к болельщикам и расписалась на майках, мячах, руках и лицах счастливчиков.

"Я просто на седьмом небе, сегодня самый счастливый день в моей жизни. Майку, на которой расписался мой кумир, буду беречь всю жизнь, чтобы потом своим детям показать. Обещаю, что с сегодняшнего дня никогда не пропущу ни одной тренировки в нашей спортшколе", - признался ТАСС юный футболист Максим Смирнов.

Затем Неймар, улыбаясь, подошел к группе журналистов и горячо всех приветствовал. Он дал автограф одной из сочинских журналисток.

Под бразильский барабан

На стадион пришли несколько сотен иностранных болельщиков: из Китая, Тайваня, Израиля и других стран. "Мы с братом специально приехали в Сочи, чтобы посмотреть игры чемпионата мира. Еще планируем посетить Волгоград и Саранск", - рассказал ТАСС китайский болельщик Чжен Хэ.

Многие держали бразильские флаги или нарисовали их на щеках. Но эмоциональнее всего поддерживали любимую команду гости из Бразилии, которые ходили вдоль футбольного поля с большим барабаном, играли, исполняли песни и пританцовывали.

Открытая тренировка команда Бразилии в Сочи на центральном стадионе имени Славы Метревели ФГБУ "Юг-Спорт". pic.twitter.com/YjFT0Wmhq3 — Баранова Юлия (@Dy879pnDiMu8OLm) 12 июня 2018 г.

"Мы любим нашу команду и верим в победу", - заявили журналистам бразильцы.

В честь именинника Коутиньо его земляки несколько раз исполнили вариации Happy Birthday to You.

О сборной Бразилии

Сборная Бразилии является самой титулованной командой в истории чемпионатов мира, однако в последний раз она выигрывала мировое первенство в 2002 году в Японии и Южной Корее. Сборная Бразилии также является единственной командой, принимавшей участие в финальных турнирах всех 20 чемпионатов мира, при этом бразильцы одержали рекордное количество побед на мировых первенствах - 70 в 104 матчах. Кроме того, сборная Бразилии четырежды завоевывала Кубок конфедераций и выиграла восемь чемпионатов Южной Америки. Победа на домашней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро стала первой для бразильцев в истории Игр.

Сборная Бразилии с отрывом в 10 очков от команды Уругвая стала победителем отборочного турнира чемпионата мира в южноамериканской зоне, обеспечив себе путевку в Россию еще в конце марта прошлого года, при этом потерпев лишь одно поражение в первом матче от чилийцев (0:2). Бразильцы забили 41 гол и пропустили 11 мячей в 18 играх, опередив девять остальных участников южноамериканского отбора, в том числе сборные Аргентины, Чили и Колумбии. В обновленном рейтинге Международной федерации футбола, который был опубликован в четверг, бразильцы занимают второе место, уступая немцам.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Бразилии сыграет в группе E с командами Швейцарии (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, Москва, стадион "Спартак").

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