Головкин посетит церемонию открытия ЧМ по футболу

|
До старта чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Матч открытия ЧМ Россия - Саудовская Аравия в Астане покажут на большом экране.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин посетит церемонию открытия чемпионата мира-2018, сообщает СИА «SPORTINFORM».
Промоутер Леффлер рассказал ESPN, что Головкин сейчас находится в Москве, чтобы присутствовать на церемонии открытия чемпионата мира в качестве гостя одного из спонсоров, поэтому он не смог сразу поговорить с ним о предложении команды Канело из-за разницы во времени. Но промоутер собирается отправить его по электронной почте и позвонить, когда в Москве будет утро среды.
Матч открытия ЧМ Россия - Саудовская Аравия в Астане покажут на большом экране.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
|14 июня в 21:00
|-
|15 июня в 18:00
|-
|15 июня в 21:00
|-
|16 июня в 00:00
|-
|16 июня в 16:00
|-
|16 июня в 19:00
|-
|16 июня в 22:00
|-
|17 июня в 01:00
|-
|17 июня в 18:00
|-
|17 июня в 21:00
|-