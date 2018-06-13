До старта чемпионата осталось:

Головкин посетит церемонию открытия ЧМ по футболу

Матч открытия ЧМ Россия - Саудовская Аравия в Астане покажут на большом экране.

Фото : Новое Телевидение13 июня 2018, 10:36

Казахстанский боксер Геннадий Головкин посетит церемонию открытия чемпионата мира-2018, сообщает СИА «SPORTINFORM».

Промоутер Леффлер рассказал ESPN, что Головкин сейчас находится в Москве, чтобы присутствовать на церемонии открытия чемпионата мира в качестве гостя одного из спонсоров, поэтому он не смог сразу поговорить с ним о предложении команды Канело из-за разницы во времени. Но промоутер собирается отправить его по электронной почте и позвонить, когда в Москве будет утро среды.

Матч открытия ЧМ Россия - Саудовская Аравия в Астане покажут на большом экране.


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