Сборная Испании уволила главного тренера

|
До старта чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Причиной стала информация о том, что Хулен Лопетеги возглавит мадридский «Реал».
Сборная Испании по футболу объявила об отставке главного тренера команды Хулена Лопетеги, передает Eurosport.
12 июня было объявлено, что по окончании чемпионата мира-2018 Лопетеги возглавит мадридский «Реал». Эта новость нарушила обстановку в испанской сборной – в частности, поступили сообщения, что президент федерации футбола Испании Луис Рубиалес настаивает на немедленной отставке Лопетеги.
Теперь коуч официально расстался с национальной сборной. Об этом сообщил официальный аккаунт сборной Испании.
???? EN DIRECTO | Rueda de prensa de la @SeFutbol desde Krasnodar https://t.co/kOAITMULXN— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 13 июня 2018 г.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
|14 июня в 21:00
|-
|15 июня в 18:00
|-
|15 июня в 21:00
|-
|16 июня в 00:00
|-
|16 июня в 16:00
|-
|16 июня в 19:00
|-
|16 июня в 22:00
|-
|17 июня в 01:00
|-
|17 июня в 18:00
|-
|17 июня в 21:00
|-