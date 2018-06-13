Сборная Испании уволила главного тренера

Причиной стала информация о том, что Хулен Лопетеги возглавит мадридский «Реал».

Сборная Испании по футболу объявила об отставке главного тренера команды Хулена Лопетеги, передает Eurosport.

12 июня было объявлено, что по окончании чемпионата мира-2018 Лопетеги возглавит мадридский «Реал». Эта новость нарушила обстановку в испанской сборной – в частности, поступили сообщения, что президент федерации футбола Испании Луис Рубиалес настаивает на немедленной отставке Лопетеги.

Теперь коуч официально расстался с национальной сборной. Об этом сообщил официальный аккаунт сборной Испании.

???? EN DIRECTO | Rueda de prensa de la @SeFutbol desde Krasnodar https://t.co/kOAITMULXN — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 13 июня 2018 г.

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