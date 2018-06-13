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Сборная Испании уволила главного тренера

Причиной стала информация о том, что Хулен Лопетеги возглавит мадридский «Реал».

Фото : Невский Спорт13 июня 2018, 16:23

Сборная Испании по футболу объявила об отставке главного тренера команды Хулена Лопетеги, передает Eurosport.

12 июня было объявлено, что по окончании чемпионата мира-2018 Лопетеги возглавит мадридский «Реал». Эта новость нарушила обстановку в испанской сборной – в частности, поступили сообщения, что президент федерации футбола Испании Луис Рубиалес настаивает на немедленной отставке Лопетеги.

Теперь коуч официально расстался с национальной сборной. Об этом сообщил официальный аккаунт сборной Испании.


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