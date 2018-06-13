США, Канада и Мексика примут ЧМ-2026

Американские страны набрали 134 голоса (67%).

Сегодня, 13 июня, на конгрессе ФИФА, который проходит в Москве, стали известны результаты борьбы за право проведения чемпионата мира – 2026, сообщает Sportsinform.

По итогам голосования победу одержала заявка США, Канады и Мексики, которой удалось опередить заявку Марокко. Американские страны набрали 134 голоса (67% голосов). За заявку марокканцев, в свою очередь, проголосовали 65 представителей национальных федераций (33% голосов).

Ранее марокканские СМИ обвинили президента ФИФА Джанни Инфантино в совместном заговоре с США против заявки страны на проведение чемпионата мира – 2026.

С 14 июня по 15 июля в 11 городах России пройдёт чемпионат мира – 2018. В 2022 году матчи мундиаля состоятся в Катаре.

Напомним, что ранее Марокко обещал ФИФА обеспечить прибыль в размере 5 миллиардов долларов от проведения ЧМ-2026 в случае победы своей заявки.

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