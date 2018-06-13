Титул Мисс Мундиаль-2018 достался бельгийке

|
До старта чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Зоэ Брюне надеется, что сборная Бельгии повторит ее достижение.
В Германии состоялся конкурс красоты, организованный странами-участницами ЧМ-2018. В нем соревновались представительницы 32 стран, сборные которых выступят на чемпионате мира в России, сообщает Canalc.
Победу одержала 18-летняя бельгийка Зоэ Брюне, которая получила титул "Мисс Мундиаль-2018". Второе место заняла представительница Германии, а замкнула тройку датчанка.
– Я горжусь своим титулом, – отметила Брюне. – Надеюсь, что сборная Бельгии повторит мое достижение и выиграет чемпионат мира.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
|14 июня в 21:00
|-
|15 июня в 18:00
|-
|15 июня в 21:00
|-
|16 июня в 00:00
|-
|16 июня в 16:00
|-
|16 июня в 19:00
|-
|16 июня в 22:00
|-
|17 июня в 01:00
|-
|17 июня в 18:00
|-
|17 июня в 21:00
|-