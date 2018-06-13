До старта чемпионата осталось:

Титул Мисс Мундиаль-2018 достался бельгийке

Зоэ Брюне надеется, что сборная Бельгии повторит ее достижение.

Фото : inform.kz13 июня 2018, 18:00

В Германии состоялся конкурс красоты, организованный странами-участницами ЧМ-2018. В нем соревновались представительницы 32 стран, сборные которых выступят на чемпионате мира в России, сообщает Canalc.

Победу одержала 18-летняя бельгийка Зоэ Брюне, которая получила титул "Мисс Мундиаль-2018". Второе место заняла представительница Германии, а замкнула тройку датчанка.

– Я горжусь своим титулом, – отметила Брюне. – Надеюсь, что сборная Бельгии повторит мое достижение и выиграет чемпионат мира.


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