Олимп гарантирует моментальные выплаты для своих клиентов

Во время Чемпионата Мира 2018 БК Олимп приготовила для своих клиентов самые разнообразные акции и предложения!

14 июня в России стартует главное спортивное событие года – чемпионат мира по футболу, напоминает zakon.kz.

32 лучшие сборные планеты Земля начнут месячный марафон за звание сильнейшей в мире. Впереди у команд, разбитых на 8 подгрупп, групповой этап. Далее по два лучших коллектива выйдут в 1/8 финала и финал мирового первенства пройдет 15 июля.

Десятки миллионов болельщиков по всему миру уже терзаются раздумьями на тему «кто победит?»: Бразилия или Германия? Аргентина или Франция? А может очень громко заявит о себе команда, шансы которой сейчас оцениваются как теоретические? Ясно станет только тогда, когда арбитр решающего футбольного матча ЧМ-2018 даст сигнал о его окончании.

Во время Чемпионата Мира 2018 БК «Олимп» приготовила для своих клиентов самые разнообразные акции и предложения!

Постоянный спонсор показа на телеканале Казахстан и Казспорт

Начиная с 2016 года БК Олимп тесно сотрудничает с телеканалами Казахстан и Казспорт. Все матчи ЧМ 2018 в прямом эфире будут показаны по местному телевидению. Смотрите и выигрывайте вместе с БК Олимп

«Гарантия лучшего стартового коэффициента»

На все матчи ЧМ 2018 БК Олимп осуществляет расчет всех ставок на П1, Х и П2 по лучшему стартовому коэффициенту. Подробности на сайте olimp.kz в разделе "Правила" пункт 6.21.

«Возврат 5%»

На период ЧМ 2018 БК Олимп начисляет бонус 5% от каждой проигранной ставки. Акция действительна только для клиентов, которые пополняют на кассах БК Олимп.

В течении всего чемпионата БК Олимп будет предлагать самые лучшие коэффициенты, самые высокие максимальные ставки и моментальные выплаты для своих клиентов.

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