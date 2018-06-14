Гарик Харламов записал видеообращение к футболистам сборной России

Гарик Харламов записал обращение к футболистам сборной России, сообщает zakon.kz.

Несмотря на серьезный вид, назвать серьезным само обращение, сложно.

Хочу напутствовать игроков перед важнейшей игрой. Вы будете играть в очень интересную игру. Вам надо забить мяч в ворота соперника. Для этого нужно бегать и давать пасы. Избегая желтых и красных карточек.

Я верю в вас, ребята. Вы сможете это сделать. Приезжайте в Лужники завтра, где-то в районе 18.00. Начнется матч. Не опаздывайте, пожалуйста.