Гарик Харламов записал видеообращение к футболистам сборной России

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|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Обращение шоумен опубликовал в своем Instagram.
Гарик Харламов записал обращение к футболистам сборной России, сообщает zakon.kz.
Несмотря на серьезный вид, назвать серьезным само обращение, сложно.
Хочу напутствовать игроков перед важнейшей игрой. Вы будете играть в очень интересную игру. Вам надо забить мяч в ворота соперника. Для этого нужно бегать и давать пасы. Избегая желтых и красных карточек.
Я верю в вас, ребята. Вы сможете это сделать. Приезжайте в Лужники завтра, где-то в районе 18.00. Начнется матч. Не опаздывайте, пожалуйста.
В конце обращения Гарик не выдержал и рассмеялся. К нему присоединился женский голос за кадром.
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