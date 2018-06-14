Чемпионат мира по футболу: 12 заповедей болельщика

Правила прохода на стадионы очень строги. Не испортите себе праздник, подготовьтесь к походу на футбол.

КП подготовил для вас 12 заповедей болельщика, которые следует знать, чтобы не нарушить официальные инструкции от FIFA и международные правила поведения зрителей на стадионе.

1. Проверьте, не забыли ли вы билет и Паспорт болельщика (Fan ID). Если у вас не будет одного из этих документов вы не попадете на стадион!

2. Вас будут досматривать и обыскивать. Вежливо, но внимательно, хлопая по самым разным частям тела. Не скандальте, это бесполезно. Но болельщиц будут досматривать стюарды только женского пола. Успокоит вас это или расстроит - решать только вам.

3. Приезжайте на стадион минимум за час до начала матча. Вы избежите толкотни, а рядом с ареной будет чем заняться - спонсоры придумывают массу активностей и конкурсов. А еще надо успеть купить сувениры!

4. Не берите с собой оружие, не пропустят, это точно. Вот вы смеетесь, а в машине у многих есть топорик или саперная лопатка. И проверьте, может у вас где-то завалялся даже крохотный перочинный нож? Выложите весь арсенал дома, зачем вам лишние проблемы?

5. Зажигалки проносить можно. Но курить в чаше стадиона нельзя!

6. Вы знаете, что такое вувузела? Это южноафриканская дудка, и она запрещена на матчах чемпионата мира! Как и многие другие музыкальные инструменты. Не тащите с собой любимый аккордеон — это бесполезно!

7. Внимание, вот как звучит еще один пункт правил ФИФА для болельщиков: «запрещено проносить лекарственные препараты более 1 упаковки более 7 различных наименований». Болеть должны здоровые люди!

8. Воду тоже нельзя. Этот пункт в правилах звучит так: нельзя проносить стеклянные контейнеры и бутылки; жидкости в емкостях более 100 мл.

9. Нельзя с собой брать любых животных за исключением собак-проводников. Хомяк Боря должен остаться дома у телевизора!

10. Не берите с собой радиоэлектронные средства и высокочастотные устройства. Можно только смартфоны-телефоны. Но ради бога, не ведите прямую трансляцию в соцсетях со стадиона, это запрщено, а Первому каналу не нужны конкуренты.

11. Вас имеют право снимать фотографы и видеоператоры. Помните, что в любой момент можете стать героем прямого эфира!

12. Нельзя проносить зонты длиной свыше 25 см в закрытом состоянии!

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