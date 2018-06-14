Футболисты сборной Англии отказались пробовать каравай, подаренный по прибытии в Россию

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Администрация Курортного района Санкт-Петербурга подарила лично главному тренеру сборной Гарету Саутгейту и нападающему Харри Кейну самовар и каравай.
Сборная Англии прилетела в Санкт-Петербург для участия в чемпионате мира по футболу и провела уже первую тренировку на базе в Зеленогорске, сообщает «Фонтанка».
Перед началом тренировки сборной Англии вручили подарки. Администрация Курортного района Санкт-Петербурга подарила лично главному тренеру сборной Гарету Саутгейту и нападающему Харри Кейну самовар и каравай. Однако англичане отказались пробовать угощение.
В начале марта газета The Sun сообщала, что британские футболисты из-за опасения отравлений привезут на чемпионат мира в Россию своих поваров и ряд продуктов, такие как кексы, запеченные бобы, томатный соус, шоколад, горчица и чай.
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