До старта чемпионата осталось:

Головкин встретился с Жозе Моуринью в Москве

Головкин прибыл в столицу России на церемонию открытия чемпионата мира-2018 по футболу, которая состоится 14 июня на стадионе «Лужники».

Фото : instagram.com14 июня 2018, 10:05

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO и WBC в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин встретился в Москве с известным португальским футбольным тренером Жозе Моуринью, сообщает Prosports.kz.

Головкин прибыл в столицу России на церемонию открытия чемпионата мира-2018 по футболу, которая состоится 14 июня на стадионе «Лужники».

Что касается Моуринью, то он будет работать в качестве эксперта на телеканале RT во время чемпионата мира. Сообщалось, что за пять дней работы тренер получит миллион фунтов.


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