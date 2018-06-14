Головкин встретился с Жозе Моуринью в Москве

Головкин прибыл в столицу России на церемонию открытия чемпионата мира-2018 по футболу, которая состоится 14 июня на стадионе «Лужники».

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO и WBC в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин встретился в Москве с известным португальским футбольным тренером Жозе Моуринью, сообщает Prosports.kz.

Головкин прибыл в столицу России на церемонию открытия чемпионата мира-2018 по футболу, которая состоится 14 июня на стадионе «Лужники».

Что касается Моуринью, то он будет работать в качестве эксперта на телеканале RT во время чемпионата мира. Сообщалось, что за пять дней работы тренер получит миллион фунтов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!