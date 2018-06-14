ЧМ-2018: любимые команды казахстанских политиков

14 июня открытие ЧМ-2018.

Казахстанские политики рассказали о своем отношении к футболу и своих предпочтениях на чемпионате мира, который стартует 14 июня в России, сообщает Sputnik Казахстан.

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек признался, что очень любит играть в футбол. Министр верит, что и сборная Казахстана "когда-нибудь в обозримом будущем" сможет выступить на чемпионате мира. По просьбе журналистов Касымбек дал прогноз по победителю предстоящего соревнования.

"Возможно я чуть предвзято подхожу, но я просто люблю бразильскую сборную, и поэтому верю, что она станет первой. Второе место хотелось бы, чтобы заняла Испания, а третье − Германия", − сказал Касымбек.

По его мнению, сборная России выйдет из своей группы, но едва ли дойдет до полуфинала чемпионата.

"Хотя дома стены помогают, может быть, в этом году будет другая ситуация. Но исходя из рейтингов, по-моему, она где 70-е место в мире занимает (рейтинг FIFA от 7 июня 2018 года — прим.), поэтому есть вопрос", — добавил чиновник.

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов, как и его коллега, любит играть в футбол, выделяя из своего плотного графика один-два раза в неделю.

"Конечно, буду смотреть чемпионат. Наверное, буду болеть за Аргентину, потому что там играет величайший игрок, который еще не выигрывал чемпионат мира — я говорю о Лионеле Месси", — рассказал Сулейменов в беседе с корреспондентом Sputnik Казахстан.

Глава министерства образования и науки Ерлан Сагадиев признался, что из-за нехватки времени уже давно не смотрел футбольные матчи. Он отметил, что был увлечен этим видом спорта когда-то в молодости, но не сейчас.

Депутат мажилиса парламента, чемпион Олимпийских игр по боксу 2012 года Серик Сапиев рассказал, что будет следить за матчами на предстоящем чемпионате. Депутат в свободное время играет в футбол два раза в неделю.

"В детстве любимыми командами были Нидерланды и Аргентина. Наверное, больше всего буду болеть за Россию. Отдельное внимание уделю Аргентине, Голландии и Германии", — поделился мажилисмен.

Сапиев признался, что ему нравится следить за хорошей игрой и "зрелищной, конкурентной борьбой".

Олимпийская чемпионка по легкой атлетике 2000 года, бронзовый призер чемпионата мира 2001 года, а ныне депутат мажилиса Ольга Шишигина также планирует следить за предстоящей схваткой за Кубок мира.

"Конечно, буду болеть. Еще не решила за кого, но за россиян точно. Я футболом не сильно увлекаюсь, но так как это один из видов спорта, то должна быть в курсе", — сказала бегунья.

Следить за играми на чемпионате будет и депутат мажилиса от коммунистов Владислав Косарев, который признался, что в молодости серьезно увлекался футболом. Особенное внимание он планирует уделить выступлению российской сборной.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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