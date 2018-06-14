Акишев будет болеть за лучшую команду на ЧМ по футболу

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Вообще глава финрегулятора болеет за сборную Казахстана, но наши футболисты не попали на ЧМ-2018.
Председатель Национального банка РК Данияр Акишев рассказал, за кого будет болеть на Чемпионате мира по футболу-2018, передает корреспондент Zakon.kz.
«Я болею за сборную Казахстана, но она, к сожалению, не попала на ЧМ. Поэтому буду болеть за лучшую команду, которая покажет самый хороший футбол. Будем ждать, когда сборная Казахстана попадет», - сказал он в кулуарах Сената.
На вопрос журналистов, играет ли он сам в футбол, Д. Акишев ответил, что играет на позициях нападающего.
Ксения Давыдова, Астана
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