Роналду и Месси. О ком больше всего спрашивали казахстанцы

Стали известны запросы казахстанцев в поисковике.

Аналитики Яндекса выяснили, что спрашивают казахстанские пользователи поисковой системы о предстоящем чемпионате мира по футболу. Для этого изучили запросы жителей Казахстана, связанные с турниром, передает Zakon.kz.

Чаще всего люди задавали вопросы о дате начала чемпионата, времени проведения матчей и начале соревнований в городах, принимающих турнир. Пользователи интересовались также географией матчей и составом сборных-участниц.

Судя по поисковым запросам, многие казахстанцы хотят или планируют побывать на играх чемпионата. Люди спрашивают, где и по какой цене можно купить билеты, как добраться к местам проведения матчей, подыскивают попутчиков и варианты проживания. Задают вопросы про города, в которых пройдёт чемпионат. В популярных поисковых запросах чаще всего встречаются Самара, Москва и Екатеринбург.

Некоторые казахстанцы планируют заработать на предстоящем чемпионате. Кто-то интересуется ставками, например, [букмекеры кому ставят чемпионат мира по футболу 2018], кто-то собирается сдавать в аренду жильё — [как сдать квартиру на время чемпионата мира по футболу в самаре].

Популярные команды

Из футбольных команд наибольший интерес в Казахстане вызывает сборная России. Второе и третье место в рейтинге популярности занимают Германия и Бразилия. Учитывались запросы со словом «сборная» и названием страны, например [состав сборной египта].

Топ-10 сборных по числу запросов по данным поиска за апрель–май 2018

1) Россия

2) Германия

3) Бразилия

4) Аргентина

5) Испания

6) Франция

7) Египет

8) Португалия

9) Уругвай

10) Англия

Пользователи часто ищут информацию и о сборной Казахстана, которая не прошла квалификацию. Интересуются составом команды, тренерами, ближайшими и прошедшими матчами, формой, зарплатой игроков. В общем рейтинге топ-10 сборных по числу запросов Казахстан занял бы второе место.

Спрашивая о российской сборной, казахстанцы в первую очередь интересуются расписанием игр, составом команды и тренерами. Некоторые пользователи собираются [написать письмо тренеру сборной России по футболу], другим приглянулись [тренировочные брюки сборной России по футболу]. Также пользователи ищут различную атрибутику сборной: флаги, футболки и спортивные костюмы — и хотят их приобрести. Из необычных запросов — [папа карло создал сборную России по футболу].

Популярные игроки

Первое место в рейтинге футболистов, которые участвуют в турнире, занимает Криштиану Роналду: о нём было задано больше всего запросов. Следом идут Лионель Месси и Неймар. Вплотную к десятке подобрались Месут Озил и Марсело. Андрей Аршавин, хотя и не едет на чемпионат, пользуется популярностью у казахстанцев, потому что играет в «Кайрате». В общем рейтинге футболистов Аршавин разместился бы на шестом месте — сразу за Андресом Иньестой.

Топ-10 футболистов сборных по числу запросов по данным поиска за апрель–май 2018

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