Разоблачитель допинга отказался ехать на чемпионат мира в Россию

По оценке служб безопасности ФРГ, поездка журналиста в Россию была бы «непредсказуемым риском».

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт (Hajo Seppelt), известный расследованиями о допинге в российском спорте, не поедет на чемпионат мира по футболу в Россию. Об этом сообщает LentaRu.

Решение не отправлять журналиста на чемпионат было принято в среду, 13 июня, во время встречи Зеппельта и представителей ARD с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом (Heiko Maas). По оценке служб безопасности ФРГ, поездка журналиста в Россию была бы «непредсказуемым риском». Такое мнение выразили в Федеральном ведомстве по уголовным делам (БКА), Земельном ведомстве по уголовным делам Берлина (ЛКА), разведке Германии и других спецслужбах.

По мнению телекомпании ARD, «многие русские считают Зеппельта врагом народа». Отмечается, что он уже получал угрозы, связанные с допинговым расследованием. Опасность для журналиста также представляет обещание Следственного комитета России допросить его по уголовному делу в отношении информатора WADA Григория Родченкова.

7 июня журналист был награжденорденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия», который ему вручил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

11 мая ARD заявляла, что автору расследований о допинге отказали в получении российской визы, из-за чего он не сможет посетить чемпионат. Телекомпания отмечала, что их спортивный эксперт занесен в список «нежелательных персон». Позднее, 15 мая, сообщалось, что российская сторона все же разрешила Зеппельту поехать на чемпионат.

55-летний журналист специализируется на расследованиях использования спортсменами допинга в разных странах. С 2014-го по 2016-й на ARD выходили его фильмы о нарушениях антидопинговых правил в России, на основании которых WADA провело глобальное расследование. 21 мая Зеппельт заявил, что в составе сборной России есть футболисты, которые принимали допинг. ФИФА на следующий день опровергла это обвинение.

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