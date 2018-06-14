До старта чемпионата осталось:

Назарбаев прилетел в Москву на ЧМ-2018

Среди встречающих замечен Забивака.

Фото : akorda.kz14 июня 2018, 17:44

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прилетел в Москву, сообщает Zakon.kz.

В рамках визита планируется участие Нурсултана Назарбаева в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу 2018 года и посещение первого матча турнира между сборными командами Российской Федерации и Саудовской Аравии.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

22 мая Владимир Путин пригласил Нурсултана Назарбаева на церемонию открытия ЧМ 2018 по футболу.


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