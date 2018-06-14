Россиянок попросили не заниматься сексом с гостями ЧМ-2018

Тамара Плетнёва - Потом ходят ко мне в комитет такие, плачут девочки, что ребенка увезли, забрали и так далее.

В Госдуме РФ призвали россиянок не заниматься сексом с гостями ЧМ-2018, сообщает НТВ.

"Россиянкам не стоит вступать в интимные отношения с иностранцами, которые приедут в Россию на чемпионат мира по футболу. В противном случае это может привести к увеличению числа матерей-одиночек, как это было после Олимпиады-80", - заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва.

"Эти детишки потом страдают и страдали, еще со времен советской власти. Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее. Я знаю, что страдают и дети, и их потом бросают, и все, и они остаются тут с мамой", - добавила Плетнева.

При этом даже если иностранцы женятся, то наши соотечественницы, по словам Плетнёвой, потом не знают, как им вернуться из-за рубежа, сообщает сайт радиостанции «Говорит Москва».

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать Москва, Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

Напомним также, что в Аргентине к ЧМ-2018 выпустили пособие, которое поможет оправляющимся в Россию футболистам, болельщикам и журналистам расположить к себе русских женщин. В нем, в частности, рекомендуется чаще мыться, не быть скучными и относиться к россиянкам как к сокровищу.

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