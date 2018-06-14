Дан старт Чемпионату мира по футболу-2018

На торжественном открытии по приглашению Владимира Путина присутствовал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

В Москве на стадионе «Лужники» состоялась церемония открытия Чемпионата мира по футболу - 2018, сообщает Zakon.kz.

На торжественном открытии по приглашению Владимира Путина присутствовал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Также на церемонию прибыли главы Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии, Саудовской Аравии, Боливии, Ливана. Кроме того, на церемонию прибыли председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам и вице-премьер Госсовета КНР, спецпосланник председателя страны Сунь Чуньлань.

На церемонии открытия также присутствовал Геннадий Головкин и множество болельщиков из Казахстана.

Владимир Путин пожелал всем командам успеха и поприветствовал болельщиков.

На московском стадионе «Лужники», вмещающем 84 745 зрителей, выступили британский певец Робби Уильямс, оперная певица Аида Гарифуллина, а также арфист и композитор Александр Болдачёв. Телеведущая и посол чемпионата мира Виктория Лопырёва вынесла официальный мяч турнира. Символический первый удар по мячу нанесли звёздные участники церемонии, к которым присоединились легендарный футболист Роналдо и талисман мундиаля Забивака.

После церемонии открытия планируется провести первый матч между сборными России и Саудовской Аравии, на том же стадионе, «Лужники», в 21:00 по времени Астаны.

21-ый чемпионат мира собрал 32 команды. Игры пройдут в период с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

Икер Касильяс и Наталья Водянова представляют Кубок мира в «Лужниках».

Робби Уильямс и Аида Гарифуллина вместе поют Angels.

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