Назван стартовый состав сборной России на матч с Саудовской Аравией

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До старта чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Тренеры выбрали игроков для первого матча мундиаля.
Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии. Информацию опубликовали в Твиттере, передает Zakon.kz.
За Россию начнут играть следующие футболисты:
#ВместеМыКоманда #RUSKSA #RUS #ЧМ2018 pic.twitter.com/RglDVuDX76— Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.
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Матч открытия ЧМ-2018 Россия - Саудовская Аравия пройдет в Москве на поле стадиона "Лужники" в четверг и стартует в 21:00 аст.
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