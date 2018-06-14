До старта чемпионата осталось:

Назван стартовый состав сборной России на матч с Саудовской Аравией

Тренеры выбрали игроков для первого матча мундиаля.

Фото : соцсети14 июня 2018, 19:54

Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии. Информацию опубликовали в Твиттере, передает Zakon.kz.

За Россию начнут играть следующие футболисты:

Матч открытия ЧМ-2018 Россия - Саудовская Аравия пройдет в Москве на поле стадиона "Лужники" в четверг и стартует в 21:00 аст.


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