Россия ведет со счетом 2:0 после первого тайма матча открытия ЧМ-2018

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Автором первого гола на 12-й минуте стал полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский.
Завершился первый тайм в матче открытия чемпионата мира-2018 по футболу между сборными России и Саудовской Аравии, передает корреспондент Vesti.kz.
После 45 минут игры со счетом 2:0 ведут россияне. Автором первого гола на 12-й минуте стал полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский, а на 43-й отличился хавбек испанского "Вильярреала" Денис Черышев.
При этом Черышев игру начал на скамейке запасных, но вышел на поле на 23-й минуте, заменив травмировавшего полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.
Матч первого тура группы А Россия - Саудовская Аравия проходит на стадионе "Лужники" в Москве.
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