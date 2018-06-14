До финала чемпионата осталось:

Россия ведет со счетом 2:0 после первого тайма матча открытия ЧМ-2018

Автором первого гола на 12-й минуте стал полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский.

Фото : ФИФА14 июня 2018, 22:05

Завершился первый тайм в матче открытия чемпионата мира-2018 по футболу между сборными России и Саудовской Аравии, передает корреспондент Vesti.kz.

После 45 минут игры со счетом 2:0 ведут россияне. Автором первого гола на 12-й минуте стал полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский, а на 43-й отличился хавбек испанского "Вильярреала" Денис Черышев.

При этом Черышев игру начал на скамейке запасных, но вышел на поле на 23-й минуте, заменив травмировавшего полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.

Матч первого тура группы А Россия - Саудовская Аравия проходит на стадионе "Лужники" в Москве.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Генеральный спонсор
проекта РОССИЯ 2018
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Ближайшие матчи
15 июня в 18:00 -
15 июня в 21:00 -
16 июня в 00:00 -
16 июня в 16:00 -
16 июня в 19:00 -
16 июня в 22:00 -
17 июня в 01:00 -
17 июня в 18:00 -
17 июня в 21:00 -
18 июня в 00:00 -
Реклама Правила использования материалов Контакты
ZERO.KZ