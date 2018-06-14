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Робби Уильямс показал средний палец на открытии ЧМ-2018

Британский певец славится своими выходками.

Фото : Getty Images14 июня 2018, 22:23

Поп-звезда Робби Уильямс на церемонии открытия чемпионата мира по футболу на столичном стадионе "Лужники" показал собравшейся публике средний палец. Болельщики, среди которых был и президент РФ Владимир Путин, были шокированы неприличным жестом британского певца.

На церемонии открытия Уильямс выступил с российской оперной дивой Аидой Гарифуллиной. Британец спел для футбольных фанатов несколько своих хитов, однако, к сожалению зрителей, не стал исполнять знаменитую Party like a Russian.

Напомним, ранее сообщалось, что сборная России по футболу забила второй гол в первом матче домашнего чемпионата мира — 2018.


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