Робби Уильямс показал средний палец на открытии ЧМ-2018

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До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Британский певец славится своими выходками.
Поп-звезда Робби Уильямс на церемонии открытия чемпионата мира по футболу на столичном стадионе "Лужники" показал собравшейся публике средний палец. Болельщики, среди которых был и президент РФ Владимир Путин, были шокированы неприличным жестом британского певца.
На церемонии открытия Уильямс выступил с российской оперной дивой Аидой Гарифуллиной. Британец спел для футбольных фанатов несколько своих хитов, однако, к сожалению зрителей, не стал исполнять знаменитую Party like a Russian.
Оруууууууу— Ulyana General (@NataliaGeneral3) 14 июня 2018 г.
Робби Уильямс pic.twitter.com/2aiqmDENL2
Напомним, ранее сообщалось, что сборная России по футболу забила второй гол в первом матче домашнего чемпионата мира — 2018.
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