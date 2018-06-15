Назарбаев присутствовал на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года

В Москве состоялось открытие чемпионата.

Нурсултан Назарбаев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина принял участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года на стадионе «Лужники» в г.Москве. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По завершении церемонии открытия состоялся первый футбольный матч финальной стадии чемпионата между сборными России и Саудовской Аравии.

Финальная стадия чемпионата мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. В турнире принимают участие 32 национальные сборные. Матчи между командами состоятся на 12 стадионах в 11 городах Российской Федерации.

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