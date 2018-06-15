Экстрасенс-мусульманин объяснил причину победы сборной России над Саудовской Аравией

Он считает, что счет можно моделировать в пространстве.

В ВИП-ложе «Лужников» во время матча Чемпионата мира Россия — Саудовская Аравия, который закончился в пользу России с неожиданно разгромным счетом 5:0, журналисты заметили множество известных лиц и задали им один и тот же вопрос: «Что стало для вас открытием на открытии мундиаля?» И обнаружили, что болельщики бывают самые разные — и не только по цветам их флагов.

- Такая боль, такая боль! - смеясь, напевает Олег Газманов. - Открытием стала великолепная атмосфера на стадионе! Поздравляю всех нас с первой победой!

Я в ложе с младшим сыном, ему 20, он сам хорошо играет в футбол.

В начале мы переживали, начиналась игра не очень хорошо, были какие-то пустые передачи... Но потом наши разыгрались, все стало здорово! Настроение очень классное. И не только из-за победы, нам очень понравился стадион: чисто, красиво, энергично, все улыбаются.

В ложах много знакомых лиц, все счастливые. Рядом с нами Лев Лещенко, Александр Малинин, Зара скидывала мне фотки. Мы выиграли уже потому что сумели все так устроить! И теперь иностранцы видят, как у нас все организованно, дружелюбно и мы не ходим тут с медведями и водкой в обнимку.

- Братание в нашей ложе стало для нас с Мариной Добровинской не только открытием, но и маленьким символом мундиаля, - рассказывает из ВИП-ложи адвокат Александр Добровинский. - Наша ложа просто напичкана «форбсами», политиками, людьми очень известными и совсем, подчеркнуто неизвестными — и в какой-то момент все они стали брататься. И это был настоящий праздник братания!

Передо мной сидел кандидат в президенты Титов и в особо острые моменты я в пылу чувств стучал ему то по голове, то по плечам. Но он не обижался, хлопая по затылку тому, кто сидел перед ним. А сзади мне по макушке лупили какие-то юные девчонки.

На стадионе такая дружественная атмосфера, что мы сразу все простили этим ребятам из мусульманского мира. И они нам, похоже, тоже. В перерыве ко мне подошла симпатичная брюнетка, обворожительно улыбнулась и сказала: «Салам алейкум!» Я на всякий случай ответил «Шалом!», но ее это ничуть не смутило.

Какой-то веселый парень в сомбреро пришел со мной знакомиться со словами «Я все пронес-провез-давай дружить!» Я на всякий случай сообщил ему, что адвокат, но и его это ничуть не смутило.

Красивый футбол, красивый стадион, много красивых девчонок вокруг — очень хочется, чтобы такой праздник повторился еще раз.

- Печальным открытием для меня стало то, как некоторые российские звезды шоу-бизнеса и даже простые люди реагируют на свою сборную, - признался иранский экстрасенс Мехди Эбрагими Вафа, 20 лет проживший в России. - Некоторые россияне покупают билеты, делают паспорта болельщика - но не идут на матч с участием своей сборной, а выбирают Португалию, Италию, Германию, Бразилию.

Для меня это очень странно: у каждой страны есть свои болельщики, специально приехавшие в Россию. А не верить в сборную своей страны - это все равно что на войне помогать врагу.

Футбол - игра командная, но без настоящих болельщиков она пустая и не интересная. Футбол - это лицо страны, а значит, и ваше. Вы - часть той самой команды, которая выходит на поле под флагом вашей родины.

Делюсь способом «моделировать в пространстве» счет еще в самом начале игры. Мысленно представьте себе табло, а на нем - счет в вашу пользу. Соберите всю свою энергию в кулак и мысленно отправляйте игрокам сборной сигналы поддержки. Обещаю, что в этом случае мяч найдет в воротах пятый угол.

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