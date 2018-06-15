Кто был в VIP ложе на открытии ЧМ-2018

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Прибыли президенты стран СНГ и мировые лидеры.
В России накануне состоялось открытие Чемпионата мира по футболу 2018. Посмотреть на церемонию и первую игру съехались лидеры многих стран, сообщает Zakon.kz.
Пресс-служба Акорды публиковала фото Нурсултана Назарбаева на ЧМ-2018.
Президент сидел между руководителем Администрации Президента Адильбеком Джаксыбековым и президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым. На следующем кресле расположился мэр Москвы Сергей Собянин.
Также прибыли президенты стран СНГ и мировые лидеры - Александр Лукашенко, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и другие.
В стартовой игре ЧМ сборная России разгромила Саудовскую Аравию - 5:0.
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