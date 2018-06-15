Головкин посетил церемонию открытия ЧМ-18

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До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Фото вместе с братом-двойняшкой и тренером Максимом появилось в соцсетях.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин присутствовал на церемонии открытия ЧМ-2018 в Москве, сообщает Zakon.kz.
Фото вместе с братом-двойняшкой и тренером Максимом появилось в соцсетях.
В стартовой игре ЧМ сборная России разгромила Саудовскую Аравию - 5:0.
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