Расписание матчей чемпионата мира по футболу на 15 июня

Продолжается групповой этап.

Продолжаются матчи группового этапа чемпионата мира 2018 по футболу. Сегодня, 15 июня, нас ждут три игры, сообщает Zakon.kz.

В 18:00 состоится матч между сборными Египта и Уругвая (группа А).

В 21:00 на поле выйдут сборные Марокко и Ирана (группа B).

В 00:00 сразятся сборные Португалии и Испании (группа B).

Вчера, 14 июня, состоялся первый матч между сборными России и Саудовской Аравии. Россияне одолели соперников со счетом 5:0.

21-й чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах, в числе которых Москва, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов, Самара, Санкт-Петербург, Саранск и Сочи.

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