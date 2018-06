Британцы сравнили российских и саудовских болельщиц

Британское издание Daily Mail сравнило внешний вид болельщиц из России и Саудовской Аравии на матче открытия чемпионата мира в Москве.

Журналисты увидели «колоссальный контраст» между представительницами двух стран. В то время, как россиянки пришли на игру в коротких топах с национальной символикой, в кокошниках и с ярким макияжем, женщины из Саудовской Аравии скромно сидели в парандже или хиджабе, прикрывая лицо зеленым шарфом болельщика или медицинской маской. Кроме того, многие из них надели солнечные очки.

Check out the World cup female fans of Russia and Saudi Arabia..what a sharp contrast!

Saudi women were permitted to watch football at a stadium in the kingdom for the first time in January.

