Первая игра за 28 лет. Превью матча Египет - Уругвай

Соперник у египтян будет более чем серьезный — двукратный чемпион мира — сборная Уругвая.

Египет и Уругвай сойдутся в очной дуэли в своем первом матче в группе А, и этот поединок станет вторым матчем на ЧМ-2018 и откроет второй игровой день, говорится на официальном сайте первенства.

Обе сборные постараются начать турнир на мажорной ноте, ведь к тому времени они уже будут знать результат матча открытия Россия — Саудовская Аравия.

В Египте матч своей команды ждут затаив дыхание, ведь «фараоны» сыграют на Чемпионате мира впервые за последние 28 лет.

Это радостное событие было омрачено травмой звездного форварда команды Мохаммеда Салаха, повредившего плечо в финале Лиги чемпионов УЕФА. Если игрок «Ливерпуля» все-таки выйдет на поле в этой встрече, то все внимание будет приковано именно к нему.

Соперник у египтян будет более чем серьезный — двукратный чемпион мира - сборная Уругвая.

Южноамериканская команда впечатлила своей игрой на двух прошлых мировых первенствах, особенно на ЧМ-2010, где она заняла четвертое место. Несмотря на то, что на ЧМ-2014 в Бразилии уругвайцы выбыли из борьбы в 1/8 финала, многие игроки из того состава сыграют и на ЧМ-2018, поэтому опыта команде не занимать, а с такими классными форвардами, как Луис Суарес и Эдинсон Кавани, она представляет собой грозную силу. В квалификации ЧМ-2018 у Уругвая были провалы, но в решающий момент команда всегда показывала свой бойцовский характер.

Матч Египта против Уругвая уже давно ждут миллионы египтян. Сборная Египта постарается добиться хорошего результата несмотря на травму Мохаммеда Салаха — бесспорного лидера команды. Тем не менее у главного тренера Эктора Купера есть, кем его заменить, например Махмудом Трезеге или Рамаданом Собхи, но все будет зависеть от оборонительной тактики команды.

Последнюю неделю сборная Уругвая полностью посвятила себя тренировкам на базе спортивного центра "Борский", причем команда не понесла кадровых потерь. Уругвай будет постоянно держать Египет в напряжении, не давая сопернику ни минуты передышки.

Последний раз сборная Уругвая выигрывала свой стартовый матч еще на ЧМ-1970, после чего три раза сыграла вничью и потерпела три поражения. Сможет ли она наконец прервать эту черную полосу длиною в 48 лет?

Египет: Мохамед Аш-Шенави; Али Габр, Ахмед Хегази, Ахмед Фатхи, Мохаммед Абдельшафи; Тарик Хамед, Мохамед Эль-Нени, Махмуд Трезеге, Абдалла Саид; Рамадан Собхи, Марван Мухсин.

Уругвай: Фернандо Муслера; Гильермо Варела, Хосе Мария Хименес, Диего Годин, Мартин Касерес; Наитан Нандес, Матиас Весино, Родриго Бентанкур, Джорджиан Де Арраскаэта; Эдинсон Кавани, Луис Суарес.

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