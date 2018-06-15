Египет - Уругвай: первый тайм прошел на равных

Обе команды отыграли "всухую" со счетом 0:0.

Ничьей завершился первый тайм в матче чемпионата мира-2018 по футболу между сборными Египта и Уругвая, передает Zakon.kz.

Сначала тайма обе команды не спиши уступать преимущество во владении мячом. До 15-ой минуты острые атаки были от обеих комнад. Варела справа прострелил вдоль ворот, Суарес с правого угла вратарской в касание переправлял мяч в сторону ворот. В середине матча Луис Суарес оказался на ударной позиции рядом со штангой ворот сборной Египта. Удар состоялся, но мяч пролетел рядом со штангой и влетел в сетку с внешней стороны ворот. Он же загубил еще один момент, не попав в створ ворот на 25 минуте.

Египтяне не расслаблялись. Мохсен имел шансы, получив мяч на линии штрафной и, не думая, пробив по воротам. Однако это была легкая добыча для Муслеры. Минуту добавил судья к первому тайму, что дало зрителям еще один интересный момент: Весино исполнил очередной обрез на своей половине поля, что едва не стоило команде одного очка. В итоге только мастерство Година помогло уругвайцам спастись от массовой контратаки египтян. Опередил он в своей штрафной Трезеге.

Обе команды выступают в группе А. Матч прошел в Екатеринбурге, вместительность стадиона 33 тысячи человек. Интриги встрече придал тот факт, что Мохаммед Саллах остался вне стартовой заявки команды на игру. Его появление на поле возможно состоится во втором тайме. У уругвайцев на поле все главные звезды сборной.

Египет: Мохамед Эль-Шенави – Ахмед Фатхи, Ахмед Хегази, Али Габр, Мохамед Абдель-Шафи – Мохамед Эль-Ненни, Тарек Хамед, Амр Варда, Махмуд Трезеге – Абдаллах Саид, Марван Мохсен



Запасные: Эсам Эль-Хадари, Шериф Экрами, Ахмед Эль-Мохаммади, Айман Ашраф, Омар Габер, Самир Саадельдин, Махмуд Хамди, Махмуд Шикабала, Махмуд Кахраба, Рамадан Собхи, Сэми Морси, Мохаммед Саллах



Главный тренер: Эктор Купер

Уругвай: Фернандо Муслера - Гильермо Варела, Диего Годин, Хосе Мария Хименес, Мартин Касерес - Найтан Нандес, Родриго Бентанкур, Матиас Весино, Джорджиан де Арраскаэта - Луис Суарес, Эдинсон Кавани

Запасные: Мартин Кампанья, Мартин Сильва, Макси Перейра, Гастон Сильва, Себастьян Коатес, Кристиан Родригес, Уррета, Диего Ласкальт, Карлос Санчес, Лукас Торрейра, Кристиан Стуани, Максимиллиано Гомес

Главный тренер: Оскар Табарес

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