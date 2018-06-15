На последней минуте: Уругвай выиграл Египет, хотя никто уже не ждал

После безрезультативной игры, счет был открыт на 89 минуте матча.

После череды технических ошибок и безрезультативной игры, игрок Уругвая Хосе Мария Хименес откликнулся на подачу и головой добыл победу своей команде. Встреча Уругвай - Египет окончилась со счетом 1:0, передает Zakon.kz.

Самое начало матча и сразу же острый момент сообразил Суарес. Кавани длинной передачей вскрыл оборону египтян и вывел Суареса один на один с вратарем.Из пределов вратарской нападающий коленом пробил по воротам, правда, угодив мячом прямиком в голкипера. И не успели команды разогнаться, как с поля врачи вывели Хамеда после неудачного стыка на газоне. Вместо него вышел игрок из английского чемпионата Морси.

После заминки, инициатива перешла к уругвайцам. Однако несколько атак окончились лишь бездарными ударами, разве что в сторону ворот. Складывалось ощущение, что команды работают просто на таблицу ударов по воротам, а не победу. Первый тайм тоже было сложно назвать динамичным, но здесь темп игры упал уже совсем до черепашьего. И это несмотря на то, что обе команды без особых препятствий добегали до штрафных, но слишком много технических ошибок не позволяло до середины тайма "размочить" счет.

На 66 минуте чуть было не прошла передача низом в штрафную. Уругвайцы решили играть низом, но даже это не помогло. Суарес был готов в касание пробивать, но защитник выбил мяч подкатом. Пожалуй, самый интересный момент первой половины тайма вновь принадлежит Суаресу, который вышел один на один с вратарем. Голкиппер забрал мяч, бросившись в ноги атакующему.

После такого, уже перестаешь удивляться провальным моментам, а последние 20 минут игры так и вовсе проходили под презрительный вой фанатов, вплоть до единственного забитого мяча. Казалось, команды будто согласились на ничью. Все же первыми нарушили скупую на голы игру Египтяне. Сразу два неплохих момента от Египта, контратака Уругвая с последующим угловым, но счет все также остался неизменным. Опасный момент сделали защитники Уругвая, позволив Египту пробить в ворота в опасной близости от штрафной линии. Последовал неплохой удар от Кавани, но мяч угодил в своего. Тут же последовала быстрая контратака уругвайцев и счет открыт под самый занавес матча. Уругвай - Египет 1:0. Спас команду Хосе Мария Хименес, забив гол на 89 минуте матча.

В конце отметим, что стадион в Екатеринбурге, мягко говоря, не был забит. Складывалось ощущение, что Чемпионат мира в России проходит каждый год. Главная интрига матча раскрылась не в пользу болельщиков. Мохамед Салах на поле так и не вышел.

Первый тайм команды отыграли в ничью, также особо не удивив болельщиков острыми моментами.

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